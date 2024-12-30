Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk takviyesini Talisca ile yapmak adına bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Brezilyalı yıldızda önemli mesafe kateden sarı-lacivertliler, beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın Al-Nassr'dan 15 milyon euronun üzerinde birikmiş alacağı var.

Talisca'nın bu rakamı Al-Nassr'dan istediği, Suudi ekibinin ise transferde bonservis almayacağı için alacaklarının silinmesini istediği belirtildi.

Bu talep karşısında Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi. Yaşanan kriz sonrası Talisca'nın Al-Nassr'da kalma kararı aldığı ifade edildi.