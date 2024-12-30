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Spor

Al Nassr işi yokuşa sürdü! Talisca transferinde beklenmedik kriz

Fenerbahçe'nin bir numaralı gündemi olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca transferinde kriz çıktı. Transferin tamamlanmasına kısa bir süre kala Suudi ekibinin isteği Talisca'nın yeni bir karar almasına neden oldu. Transfer zora girdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 09:07 - Güncelleme:
Al Nassr işi yokuşa sürdü! Talisca transferinde beklenmedik kriz
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Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk takviyesini Talisca ile yapmak adına bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Brezilyalı yıldızda önemli mesafe kateden sarı-lacivertliler, beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın Al-Nassr'dan 15 milyon euronun üzerinde birikmiş alacağı var.

Talisca'nın bu rakamı Al-Nassr'dan istediği, Suudi ekibinin ise transferde bonservis almayacağı için alacaklarının silinmesini istediği belirtildi.

Bu talep karşısında Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi. Yaşanan kriz sonrası Talisca'nın Al-Nassr'da kalma kararı aldığı ifade edildi.

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