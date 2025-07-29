İSTANBUL 33°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5772
  • EURO
    46,829
  • ALTIN
    4335.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Al Nassr, Joao Felix'i transferini duyurdu
Spor

Al Nassr, Joao Felix'i transferini duyurdu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Suudi ekibi Al Nassr, Premier Lig takımı Chelsea forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA29 Temmuz 2025 Salı 15:43 - Güncelleme:
Al Nassr, Joao Felix'i transferini duyurdu
ABONE OL

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İngiltere'nin Chelsea takımından Portekizli futbolcu Joao Felix'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Al Nassr Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 25 yaşındaki Felix'in transfer edildiğini duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 30 milyon avroya gerçekleştiği, bu bonservis bedelinin bonuslarla 50 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.

Kariyerine Benfica'da başlayan Felix, daha önce 126 milyon avro bonservisle Atletico Madrid, 52 milyon avro karşılığında ise Chelsea'ye transfer oldu.

Portekizli hücum oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Milan'da 21 maça çıktı ve 3 gol attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.