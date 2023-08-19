Suudi Arabistan basını, Al-Nassr'ın Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a gitme isteğini kabul ettiğini yazdı.

Al Nassr'ın, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki ilk maçında 2-0 yenik ayrılması sonrası Al Nassr taraftarları Anderson Talisca'ya tepki göstermişti. Sosyal medya üzerinden Arap taraftarlar, Brezilyalı oyuncunun gitmesi için yorumlar yaptı.

EMRE KOCADAĞ'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise Fanatik'e verdiği röportajda transferin zor olduğunu ifade etmişti.



Kocadağ, Talisca transferi hakkında ise şöyle konuştu: "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi." sözlerini sarf etti.