Al Nassr, Kevin De Bruyne'nin peşinde

Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne için dikkat çeken bir iddia geldi.

Rudy Galetti'nin haberine göre; Al Nassr, yaz transfer döneminde Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak istiyor.

TEKRARDAN GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde daha önce oyuncuya olan ilgilinin taraflara iletildiği ve önümüzdeki hafta içinde tekrardan görüşme yapılacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan'dan başka takımların da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. Belçikalı yıldızın geleceğiyle ilgili net kararı kısa süre iççinde vermesi bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Manchester City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 32 yaşındaki on numara, İngiliz devinin formasını toplamda 375 kez giydi. Bu maçlarda 101 gol atıp 166 da asist yaptı.