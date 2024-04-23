İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2024 Salı / 15 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5617
  • EURO
    34,8975
  • ALTIN
    2429.97
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Al Nassr, Kevin De Bruyne'nin peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr devreye girdi.

23 Nisan 2024 Salı 17:37 - Güncelleme:
Al Nassr, Kevin De Bruyne'nin peşinde
ABONE OL

Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne için dikkat çeken bir iddia geldi.

Rudy Galetti'nin haberine göre; Al Nassr, yaz transfer döneminde Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak istiyor.

TEKRARDAN GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde daha önce oyuncuya olan ilgilinin taraflara iletildiği ve önümüzdeki hafta içinde tekrardan görüşme yapılacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan'dan başka takımların da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. Belçikalı yıldızın geleceğiyle ilgili net kararı kısa süre iççinde vermesi bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Manchester City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 32 yaşındaki on numara, İngiliz devinin formasını toplamda 375 kez giydi. Bu maçlarda 101 gol atıp 166 da asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.