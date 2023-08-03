Zamalek SC ile Al Nassr FC 2023 Arab Club Champions Cup 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Al Nassr maçının tarihi, saati ve yayıncı kuruluşunu sorguluyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Inter ve Al Nassr maçı 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki Al Nassr maçı hangi kanalda yayınlanacak? Zamalek- Al Nassr ne zaman, saat kaçta?

ZAMALEK - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Al Zamalek - Al Nassr maçı 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 18:00'da başlayacak. Zamalek - Al Nassr maçının yayıncı kuruluşu bulunmamaktadır.

Zamalek SC-Al Nassr FC maçı, Cairo Ulusal Stadyumu'nde oynanacak.