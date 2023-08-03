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Spor

Al Nassr maçı hangi kanalda yayınlanacak? Zamalek- Al Nassr ne zaman, saat kaçta?

Al Nassr takımı, Arap Kulüpler Şampiyonası kapsamında Zamalek takımıyla karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Al Nassr maçının yayın saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Zamalek- Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

3 Ağustos 2023 Perşembe 14:32 - Güncelleme:
Al Nassr maçı hangi kanalda yayınlanacak? Zamalek- Al Nassr ne zaman, saat kaçta?
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Zamalek SC ile Al Nassr FC 2023 Arab Club Champions Cup 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Al Nassr maçının tarihi, saati ve yayıncı kuruluşunu sorguluyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Inter ve Al Nassr maçı 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki Al Nassr maçı hangi kanalda yayınlanacak? Zamalek- Al Nassr ne zaman, saat kaçta?

ZAMALEK - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Al Zamalek - Al Nassr maçı 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 18:00'da başlayacak. Zamalek - Al Nassr maçının yayıncı kuruluşu bulunmamaktadır.

Zamalek SC-Al Nassr FC maçı, Cairo Ulusal Stadyumu'nde oynanacak.

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