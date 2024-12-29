Fenerbahçe'nin yazın kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Nassr yetkilileri, En-Nesyri transferi için ilk somut adımı atmaya hazırlanıyor.

Haberde Al Nassr yönetiminin, Fenerbahçe'nin 40 milyon euro talep ettiği Faslı golcünün transferini bitirmek için önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇEBİLİR

En-Nesyri'nin transferi 40 milyon euroya gerçekleşirse, 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

Fenerbahçe'de 24 maça çıkan Faslı santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Sarı lacivertli takım, başarılı oyuncuyu sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.