Al Nassr şampiyonluğu son dakikada kaçırdı!

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, şampiyonluğunu ilan etme fırsatını son dakikada kaçırdı. Evinde Al Hilal ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, 90+8'de kendi kalesine gelen gol sonrası büyük yıkım yaşadı ve şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında 82 puanlı Al Nassr, 77 puanlı takipçisi Al Nassr'ı konuk etti.

Kral Saud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi takım, Simakan'ın 37. dakikada attığı golle öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Bento, 90+8'de kendi kalesine attığı golle maç 1-1 sona erdi.

Al Nassr kazansa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta 1 puana razı oldu. Başkent ekibi puanını 83 yaptı. Ligde 2 maçı eksik olan Al Hilal ise puanını 78 yaptı.

Al Nassr ligin son haftasında Damac ile karşılaşacak. Mavi sarılı ekip kazanırsa şampiyon olacak. Al Nassr puan kaybı yaşaması ve Al Hilal'in kalan 2 maçını kazanması halinde Al Hilal şampiyon olabilir.

