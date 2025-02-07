Al Nassr yıldızlarıyla kazandı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Stefano Pioli'nin ekibi Al Nassr evinde Pedro Emanuel'in yönetimindeki Al Fayha'yı 3-0 mağlup etti.

Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Al Nassr'ın yeni transferi Jhon Duran, 22 ve 72. dakikalarda attığı gollerle Suudi Arabistan kariyerine çok hızlı bir başlangıç yapmış oldı.

Al Nassr'ın diğer golünü ise 74. dakikada Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo kaydetti. Ronaldo, bu goller birlikte kariyerinin 924. golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr ligdeki puanını 41'e yükseltirken, Al Fayha 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Al Nassr deplasmanda Al Ahli'ye konuk olurken, Al Fayha deplasmanda Al Raed ile karşılaşacak.