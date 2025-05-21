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Spor

Al Nassr yıldızlarıyla kazandı

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'i 33. haftasında karşılaştığı Al Khaleej'i Cristiano Ronaldo ve Jhon Duran'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi21 Mayıs 2025 Çarşamba 22:39 - Güncelleme:
Al Nassr yıldızlarıyla kazandı
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Suudi Arabistan Pro Lig'i 33. hafta maçında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi.

Al-Awwal Park'ta oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Jhon Duran ve 90+7'de penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

RONALDO DAMGA VURDU

Portekizli yıldız, maçın 65. dakikasında penaltı vuruşunu soldan auta gönderdi. Ronaldo, 90+7'de kullandığı penaltıda ise hata yapmadı ve attığı gol sonrası kaçırdığı penaltı için Al Nassr tribünlerinden özür diledi.

Öte yandan Ronaldo, attığı golle birlikte bu sezon ligde 24. golüne ulaştı.

Bu sonuçla birlikte puanını 67'ye yükselten Al Nassr, üçüncü sıradaki Al-Qadsiah ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Mağlubiyetin ardından Al Khaleej ise 37 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Al Nassr, Al Fateh deplasmanına gidecek. Al Khaleej ise sahasında Al Akhdoud'u ağırlayacak.

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