Al Nassr'da Anderson Talisca için karar verildi

Al Nassr, yabancı oyuncu sınırı nedeniyle bu yaz önemli isimlerine veda edebilir.

İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre, Al Nassr'da yabancı oyuncu sınırı nedeniyle gözden çıkartılan isimlerden biri Anderson Talisca.

Al Nassr, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al Nassr'da 25 maçta süre bulan 30 yaşındaki Talisca, 25 gol attı ve 4 asist yaptı.

LAPORTE VE OSPINA DA YOLCU

Suudi Arabistan temsilcisinde ayrıca Aymeric Laporte'nin de satılabileceği kaydedildi. Al Nassr'da sözleşmesi bitecek David Ospina da takımdan ayrılacak.