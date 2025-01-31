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Spor

Al Nassr'da hedef Leao

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr hücum hattını Milan'ın yıldız ismi Rafael Leao ile güçlendirmek istiyor.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 19:13 - Güncelleme:
Al Nassr'da hedef Leao
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gönderilmesinden sonra ara transferde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sky Sport Italia'nın haberine göre, Al Nassr, Portekizli oyuncu Rafael Leao için 70 ila 85 milyon euro arasında bir teklif sunmayı planlıyor.

PIOLI, LEAO'YU İSTİYOR

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'ı, Milan'ın eski teknik direktörü Stefano Pioli çalıştırıyor. Pioli, Milan'da birlikte çalıştığı Leao'yu Suudi Arabistan'a getirmek istiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 30 maça çıkan Leao, 8 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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