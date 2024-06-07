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Spor

Al-Nassr'da Sadio Mane'nin bileti kesildi!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, yıldız oyuncusu Sadio Mane ile yollarını ayırmayı planlıyor.

7 Haziran 2024 Cuma 21:49 - Güncelleme:
Al-Nassr'da Sadio Mane'nin bileti kesildi!
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken yıldız ismiyle ilgili önemli bir karar verdi.

YOLLAR AYRILABİLİR

Sports Zone'da yer alan habere göre Al-Nassr yıldız oyuncusu Sadio Mane ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Haberin detaylarında Senegalli yıldızın, Cristiano Ronaldo ile oyun içerisinde anlaşmakta zorlandığı ve bu yüzden takımdan gönderilmesine sıcak bakıldığı söylendi.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 49 resmi maça çıkan Sadio Mane bu karşılaşmalarda 19 gol, 11 asistlik skor katkısı sağladı.

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