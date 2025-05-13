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Spor

Al Nassr'dan 9 gollü galibiyet

Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Akhdoud ile karşılaştı. Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City'de oynanan maçı Al Nassr, 9-0 kazandı.

Haber Merkezi13 Mayıs 2025 Salı 00:55 - Güncelleme:
Al Nassr'dan 9 gollü galibiyet
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Akhdoud ile karşılaştı.

Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City'de oynanan maçı Al Nassr, 9-0 kazandı.

Cristiano Ronaldo'nun dinlendirildiği maçta Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Ayman Yahya, 20 ile 52. dakikalarda Jhon Duran, 27. dakikada Marcelo Brozovic, 45+6 (P), 59, 64 ile 74. dakikalarda Sadio Mane ve 90+4. dakikada penaltıdan Mohammed Marran kaydetti.

Öte yandan Al Akhdoud kalecisi Paulo Vitor, 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, 63 puana yükselerek 3. sıraya yerleşti.

Üst üste 2. mağlubiyetini alan Al Akhdoud ise 28 puanla 17. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Al Akhdoud, deplasmanda Al Fayha ile karşılaşacak. Al Nassr ise Al Taawon'u konuk edecek.

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