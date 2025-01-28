Al Nassr'dan Anderson Talisca'ya veda

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı futbolcuya veda etti.
Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı.
19:07'DE PAYLAŞTILAR
Al Nassr'ın, veda paylaşımını saat 19:07'de yapması da dikkatlerden kaçmadı.
#AlNassr and @Fenerbahce have reached an agreement regarding an immediate transfer of Anderson Talisca.— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 28, 2025
Thank you, Talisca!
You will always be in our hearts �� pic.twitter.com/HUG7BZ9TmD