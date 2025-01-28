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Spor

Al Nassr'dan Anderson Talisca'ya veda

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca'ya veda etti.

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 20:51 - Güncelleme:
Al Nassr'dan Anderson Talisca'ya veda
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Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı futbolcuya veda etti.

Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı.

19:07'DE PAYLAŞTILAR

Al Nassr'ın, veda paylaşımını saat 19:07'de yapması da dikkatlerden kaçmadı.

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