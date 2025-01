Al Nassr'dan Anderson Talisca'ya veda

Anderson Talisca'yı Fenerbahçe'ye gönderen Al Nassr, Brezilyalı futbolcuya veda etti.

Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı.

19:07'DE PAYLAŞTILAR

Al Nassr'ın, veda paylaşımını saat 19:07'de yapması da dikkatlerden kaçmadı.

#AlNassr and @Fenerbahce have reached an agreement regarding an immediate transfer of Anderson Talisca.



Thank you, Talisca!

You will always be in our hearts pic.twitter.com/HUG7BZ9TmD