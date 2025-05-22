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Spor

Al Nassr'dan ayrılıyor mu? Cristiano Ronaldo'nun hareketi kafaları karıştırdı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında Al Nassr sahasında konuk ettiği Al Khaleej'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçta iki penaltı kullanan Cristiano Ronaldo birini gole çeviremedi. Portekizli yıldızın ikinci penaltı golü ve maçın sonunda tribünlere yaptığı hareket ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 09:15 - Güncelleme:
Al Nassr'dan ayrılıyor mu? Cristiano Ronaldo'nun hareketi kafaları karıştırdı
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Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında Al Khaleej'i konuk etti. Rakibi 2 golle yıkan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo yine gündem oldu.

Portekizli yıldız maçın 65. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Takımını öne geçirme şansını kaçıran Ronaldo, maç içinde birçok pozisyonda da ağları bulamadı.

75. dakikada Duran'ın golüyle öne geçen Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, 90+7. dakikada bir daha penaltı için topun başına geldi.

40 yaşındaki futbolcu bu kez golünü attı ve direkt tribünlere gitti. Ronaldo'nun tribünlerden kaçırdığı goller için özür dilediği görüldü.

Ronaldo'nun maç sonu da tribünleri selamlama şekli kafaları karıştırdı. Bu sezon Al Nassr ile son kez iç saha maçına çıkan deneyimli futbolcu "Veda mı etti?" diye düşündürdü.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILDI

Hakkında Beşiktaş iddiaları çıkan Cristiano Ronaldo'nun bu hareketleri siyah-beyazlı taraftarların da dikkatinden kaçmadı. Ronaldo'nun veda mesajı verdiğini düşünen Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız futbolcunun sosyal medyadaki son paylaşımına yüzlerce "Come to Beşiktaş" yorumunda bulundu.

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