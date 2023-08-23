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Spor

Al Nassr'dan Talisca paylaşımı!

Al Nassr, Al Ahli Dubai ile oynanan maçın ardından Anderson Talisca için paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı gönderide, 'Bizim Talisca'mız' ifadelerini kullandı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 00:49 - Güncelleme:
Al Nassr'dan Talisca paylaşımı!
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Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasında sahasında Al-Ahli Dubai'yi 4-2 mağlup etti. Maçta Al Nassr'ın iki golü Anderson Talisca'dan geldi.

Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı yıldız için maçın ardından Talisca için bir paylaşımda bulundu. Al Nassr, Talisca'nın maçta 90+5'te attığı ikinci golünü paylaştı ve "Bizim Talisca'mız" ifadelerini yazdı.

SÖZLEŞME FESİH İDDİASI!

İspanyol basınından Sport, Suudi Arabistan ekibinin, Asya Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yabancı kuralı nedeniyle Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini feshedebileceğini öne sürmüştü.

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