Al-Nassr'da yeni yıldız Marcelo Brozovic

Suudi Arabistan takımları, dünyaca ünlü yıldızları bünyesine katmak için girişimlerini sürdürüyor.

23 MİLYON EURO BONSERVİS

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Al Nassr, Inter'de forma giyen Hırvat orta saha Marcelo Brozovic için İtalyan kulübü ile 23 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

YILLIK 20 MİLYON EURO KAZANACAK

Haberde, Brozovic'in de bu anlaşma sonrası yıllığı 20 milyon euro'dan 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 28 lig maçında 3 gol 5 asist kaydetti.