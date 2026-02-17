İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Al-Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Müslüman oldu

Suudi ekibi Al Nassr'ın kadın takımında forma giyen Brezilyalı oyuncu Kathleen Souza, Müslüman oldu.

AA17 Şubat 2026 Salı 12:16
Al-Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Müslüman oldu
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu.

Al Nassr Kadın Futbol Takımı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kathellen Sousa'nın İslam'ı kucakladığı bu özel anı paylaşıyor ve kalbinin huzur ve dinginlikle dolu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen organizasyonda Müslüman olmasını takım arkadaşlarıyla kutlayan Sousa, "Burada sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

