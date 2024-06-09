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Spor

Al-Nassr'ın gözü Juventus'un yıldızında

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Suudi ekibi Al-Nassr, Juventus forması giyen Wojciech Szczesny'ı gündemine aldı.

9 Haziran 2024 Pazar 16:59 - Güncelleme:
Al-Nassr'ın gözü Juventus'un yıldızında
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Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğu Al-Hilal'e kaptıran ve ligi 2. sırada tamamlayan Al-Nassr transfer çalışmalarına hız verdi.

YENİ HEDEF BELİRLENDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Nassr, Juventus forması giyen Wojciech Szczesny için harekete geçti.

Haberin detaylarında Juventus'un kaleci transferi yapacağından dolayı 34 yaşındaki Polonyalı tecrübeli file bekçisiyle yollarını ayırmak istediği ve Al-Nassr'ın da devreye girdiği söylendi.

Ayrıca Nicolo Schira da, Al-Nassr'ın öncelikli hedefinin Liverpool kalecisi Alisson olduğunu ancak Brezilyalı kalecinin şu anda ayrılmak istemediği için Szczesny'i transfer etmek istediğini iddia etti.

35 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 35 resmi maça çıkan Wojciech Szczesny bu karşılaşmalarda 30 gol yerken tam 15 maçta kalesini gole kapattı.

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