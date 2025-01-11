Sezon başında 19.50 milyon euro bedelle Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelen Youssef En-Nesyri, Al-Nassr'a gitmek istemiyor. İddialara göre; 30-40 milyon euro bonservis teklifleriyle Fenerbahçe'nin kapısını çalan Suudi Arabistan ekibi, Faslı golcüyle ikinci kez bir görüşme sağladı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan Slaati gazetesi, görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Fenerbahçe'nin başarılı forveti Youssef En-Nesyri, Al-Nassr'ı ikinci kez reddeti. Faslı oyuncu, Suudi Arabistan Ligi'ne katılmayı reddederek sezonu Jose Mourinho yönetiminde tamamlamak istediğini bildirdi.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Yıldız oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun takımında oynamak yerine Avrupa'da kalmak istiyor. En-Nesyri, Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu süreçte Al-Nassr'le yine görüşmüştü. Fakat o dönemde de Mourinho'nun etkisiyle Sarı-Lacivertliler'i seçmişti." 27 yaşındaki forvet, bu sezon şu ana kadar 26 resmi maçta bin 317 dakika süre aldı ve 12 gol, 3 asist katkısı verdi.