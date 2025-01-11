İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2025 Cumartesi / 12 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Al-Nassr'ın ısrarı sürüyor! En-Nesyri transfere noktayı koydu
Spor

Al-Nassr'ın ısrarı sürüyor! En-Nesyri transfere noktayı koydu

Al Nassr'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Youssef En-Nesyri konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Faslı futbolcu, gelen teklife rağmen tercihini Fenerbahçe'de kalmaktan yana kullandı.

AKŞAM11 Ocak 2025 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Al-Nassr'ın ısrarı sürüyor! En-Nesyri transfere noktayı koydu
ABONE OL

Sezon başında 19.50 milyon euro bedelle Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelen Youssef En-Nesyri, Al-Nassr'a gitmek istemiyor. İddialara göre; 30-40 milyon euro bonservis teklifleriyle Fenerbahçe'nin kapısını çalan Suudi Arabistan ekibi, Faslı golcüyle ikinci kez bir görüşme sağladı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan Slaati gazetesi, görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Fenerbahçe'nin başarılı forveti Youssef En-Nesyri, Al-Nassr'ı ikinci kez reddeti. Faslı oyuncu, Suudi Arabistan Ligi'ne katılmayı reddederek sezonu Jose Mourinho yönetiminde tamamlamak istediğini bildirdi.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Yıldız oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun takımında oynamak yerine Avrupa'da kalmak istiyor. En-Nesyri, Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu süreçte Al-Nassr'le yine görüşmüştü. Fakat o dönemde de Mourinho'nun etkisiyle Sarı-Lacivertliler'i seçmişti." 27 yaşındaki forvet, bu sezon şu ana kadar 26 resmi maçta bin 317 dakika süre aldı ve 12 gol, 3 asist katkısı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.