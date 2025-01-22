İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2025 Çarşamba / 23 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6607
  • EURO
    37,202
  • ALTIN
    3158.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Al Shabab deplasmanda kayıp

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 16. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Al Ittihad deplasmanına konuk oldu. Al Shabab, King Abdulllah Stadyumu'ndaki maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
Al Shabab deplasmanda kayıp
ABONE OL

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 16. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Al Ittihad deplasmanına konuk oldu. Al Shabab, King Abdulllah Stadyumu'ndaki maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Abdulrahman Al Obod ile 45+3. dakikada Karim Benzema attı. Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ın tek golü 45+5. dakikada Haroune Camara'dan geldi.

Bu sonucun ardından Al Ittihad, 43 puana yükseldi. Al Shabab, 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Ittihad, Damac ile deplasmanda karşılaşacak. Al Shabab, sahasında Al Fayha ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.