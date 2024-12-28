Al Shabab, Fatih Terim'i böyle duyurdu

Uzun yıllar Galatasaray ve A Milli Takım'da önemli başarılar elde eden teknik direktör Fatih Terim, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile sözleşme imzaladı.

Fatih Terim'in bu imzası geniş yankı uyandırırken, Al Shabab kulübü de dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

SÖZLEŞME DETAYLARI

71 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Al Shabab ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin gelecek sezon için 1 yıllık opsiyonu da bulunuyor.

İşte Al Shabab'ın paylaşımı