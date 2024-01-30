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Spor

Al-Shabab, Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ın Sevilla'dan yıldız oyuncu Ivan Rakitic'i kadrosuna kattığı açıklandı.

AA30 Ocak 2024 Salı 15:19 - Güncelleme:
Al-Shabab, Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı
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Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, İspanya'nın Sevilla takımından Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.

Sevilla Kulübü, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Rakitic'in transferi için Al-Shabab ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Hırvatistan Milli Takımı'nda 106 kez forma giyip 15 gol kaydeden Rakitic, kariyeri boyunca Sevilla'nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona'da görev aldı.

RAKITIC'İN SEVILLA'DAKİ PERFORMANSI

Ivan Rakitic, 2011-2014 ile 2020-2024 yıllarında olmak üzere iki dönem formasını giydiği Sevilla'da 323 maça çıktı, 51 gol attı ve 63 asist yaptı.

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