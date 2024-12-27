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Spor

Al Shabab paylaştı! Fatih Terim imzaya yakın

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. Terim'den ilk açıklama geldi. Öte yandan Al Shabab, konu ile ilgili paylaşım yaptı.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 01:50 - Güncelleme:
Al Shabab paylaştı! Fatih Terim imzaya yakın
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Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.

Deneyimli teknik adam, cuma günü Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

AL SHABAB PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Al-Shabab, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Pereira gitti. Ne yapmalıyız?" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;

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