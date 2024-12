Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.

Deneyimli teknik adam, cuma günü Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

AL SHABAB PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Al-Shabab, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Pereira gitti. Ne yapmalıyız?" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;

Pereira has gone ... What shall we do !? ⏳