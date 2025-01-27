Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. hafta maçında Al Shabab, Al Fayha'yı konuk etti.

Al Shabab Kulüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 34'te ve 90+6'da penaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 57'de Renzo Lopez attı.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti.

Terim'in yönetimindeki Al Shabab, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Fayha ise Al Taawon'u konuk edecek.