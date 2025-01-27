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Spor

Al Shabab uzatmalarda güldü! Fatih Terim ikinci kez kazandı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. hafta maçında Fatih Terim'in takımı Al Shabab sahasında Al Fayha'yı 2-1 mağlup etti. Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 34'te ve 90+6'da pennaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 57'de Renzo Lopez attı.

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 20:36 - Güncelleme:
Al Shabab uzatmalarda güldü! Fatih Terim ikinci kez kazandı
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. hafta maçında Al Shabab, Al Fayha'yı konuk etti.

Al Shabab Kulüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 34'te ve 90+6'da penaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 57'de Renzo Lopez attı.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti.

Terim'in yönetimindeki Al Shabab, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Fayha ise Al Taawon'u konuk edecek.

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