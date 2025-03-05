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Spor

Al Shabab'da ekonomik kriz! Fatih Terim açıkladı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, futbolcuların maaşlarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadığını açıkladı.

Haber Merkezi5 Mart 2025 Çarşamba 23:10 - Güncelleme:
Al Shabab'da ekonomik kriz! Fatih Terim açıkladı
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Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübün yaşadığı maddi sıkıntılar ve futbolcuların 3 aydır maaşlarını alamadığı yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

"ANTRENMANA ÇIKMADI"

Oyuncuların geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Maalesef bu sorun yaşandı, futbolcular antrenmana çıkmadı. Ancak bu basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konu. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır" şeklinde konuştu.

Al Nassr ile cuma günü oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Al-Nassr gibi güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve antrenmandaki tüm oyuncuların performansından memnunum." sözlerini sarf etti.

CRISTIANO RONALDO

Fatih Terim, son olarak Al Nassr ve takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile ilgili, "Cristiano Ronaldo ile teknik direktör olarak birkaç kez karşılaştım. Yüksek hırs ve potansiyele sahip bir oyuncu. Suudi Ligi'ndeki varlığı net bir değişime yol açtı. Al-Nassr seçkin oyunculara sahip harika bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

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