Al Shabab'ın gündemi Fatih Terim'in eski öğrencisi Lemina

Al Shabab'da Fatih Terim döneminin başlamasının ardından Suudi Arabistan ekibi transfere hız verdi.
Birçok futbolcunun adının geçtiği Al Shabab'ın gündemine son olarak Fatih Terim'in Galatasaray'dan eski öğrencisini aldığı iddia edildi.
Aleqt'te yer alan habere göre, Al Shabab, Wolverhampton forması giyen Lemina ile ilgileniyor.
Suudi Arabistan ekibinin Lemina için Wolverhampton ile pazarlıklara başladığı belirtildi.
Lemina, Fatih Terim'in görevde olduğu 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.
Sarı-kırmızılılarla 28 maça çıkan Gabonlu futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı vermişti.