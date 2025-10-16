İSTANBUL 20°C / 14°C
  Alacağı maaşı bile duyurdular! Fatih Terim için sürpriz iddia
Spor

Alacağı maaşı bile duyurdular! Fatih Terim için sürpriz iddia

Faroe Adaları karşısında 2-1 mağlup olan Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek dönemi sona erdi. Hasek'in görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Çek basınında bir süredir takımın başına deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim geçeceği yönünde haberler yer alıyor. İşte detaylar...

16 Ekim 2025 Perşembe 09:55
Alacağı maaşı bile duyurdular! Fatih Terim için sürpriz iddia
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenilen Çekya Milli Takımı'da teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verildi.

Çekya'da takımın başına geçecek yeni teknik adamın kim olacağı merakla beklenirken, adaylar arasında Fatih Terim'in de olduğu iddia ediliyor.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SÖYLEMEYE HAZIR DEĞİLİM"

Çekya Futbol Federasyonu tarafından yeni teknik direktör seçme yetkisinin verildiği genel menajer Pavel Nedved, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nedved, "Mart 2026'da oynanacak play-off'lar için teknik direktör olarak kim düşünülüyor?" sorusu üzerine, play-off'tan önce önümüzdeki ay oynayacakları iki maç daha olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Önümüzdeki iki maçta milli takımı kimin yöneteceğini şimdiden söylemeye hazır değilim. Kesinlikle yoğun bir şekilde çalışacağız. Bunlar bizim için önemli maçlar çünkü henüz ikincilikten emin değiliz ve tüm sorumluluğumuzla yaklaşmalıyız. Kesinlikle son maçlardan daha iyi olacağız."

"FATİH TERİM İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ" İDDİASI

Öte yandan Çek basınından Sport'un haberine göre; Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında Fatih Terim de bulunuyor. Haberde, Pavel Nedved'in Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında sportif direktörlük yaparken Terim ile birlikte çalıştığı hatırlatıldı ve tecrübeli hocayla iletişime geçildiği ileri sürüldü. Fatih Terim için aylık 100 bin euro gibi bir ücret düşünüldüğü iddia edildi.

