24 Şubat 2020 Pazartesi17:38 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:40

Fenerbahçe, 20 yıl sonra Kadıköy’de Galatasaray’a kaybedince istifası gündeme gelen teknik direktör Ersun Yanal, derbi sonrası ilk kez konuştu.

“SEMİH BEY BANA ‘ÖYLE BIRAKIP GİTMEK YOK, MÜCADELEYE DEVAM’ DEDİ”

3-1 kaybedilen derbi sonrası soyunma odasında başkan yardımcısı Semih Özsoy ile bir araya gelen Yanal, “İsterseniz hemen bırakırım” dediğini belirterek, “Ama Semih Bey bana ‘Öyle bırakıp gitmek yok. Mücadeleye devam’ dedi. Ara transfer döneminde birçok futbolcuyu maddi sıkıntılardan dolayı alamadık” dedi.

“SÖZLEŞMEMDE TAZMİNAT MADDESİ YOK”

Tazminat nedeniyle Fenerbahçe’den istifa etmediği iddialarına de sert tepki veren Yanal, “Ben boş mukaveleye imza attım. Benim sözleşmemde tazminat maddesi bile yok. ‘Yok parasını almadan gitmez’ diye yazanlar beni bu şekilde vuramazlar. Unutmasınlar ki Aziz Yıldırım döneminde bile şampiyonluk primini almadım. O dönemde bile paramı bırakarak istifa ettim ve tek kuruş almadan kulüpten ayrıldım” diye konuştu.

“ZORLU SÜRECİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ”

Antalyaspor ve Denizlispor maçlarına odaklanmaları gerektiğini kaydeden Yanal, “Trabzonspor ile de kupa maçımız var. Bu üç maçı kayıpsız geçmeliyiz. Eksiklerin takıma gelişi ile birlikte bu zorlu süreci birlikte atlatacağız” dedi.

(Ajansspor)