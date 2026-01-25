İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Alan Shearer'dan Liverpool'a sert eleştiri

Alan Shearer, deplasmanda Bournemouth'a 3-2'lik skorla mağlup olan Liverpool'u eleştirdi.

25 Ocak 2026 Pazar 15:20
Alan Shearer'dan Liverpool'a sert eleştiri
İngiltere Premier Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Liverpool, Bournemouth deplasmanında da aradığını bulamadı. Liverpool, uzatma dakikalarında yediği golle Bournemouth'a 3-2 kaybetti.

Alan Shearer, bu karşılaşmanın ardından Liverpool'a eleştirilerde bulundu.

Shearer, "Liverpool, geçen sezondan tamamen farklı görünüyor. Oyunun her alanında sorun var. Çok fazla hata yapıyorlar, savunmada zayıflar ve yeterinde gol şansı yaratamıyorlar." dedi.

Arne Slot'un ekibi Liverpool, Premier Lig'de bu sezon 23 maçta 36 puan topladı.

