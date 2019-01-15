Alan'da problem imza parası
Alan’ın 4 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme isteği kabul edildi. Sorun ise 4 milyon euroluk imza parası talebi!..
GALATASARAY’DA Alan Carvalho transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı golcü, Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 4 milyon eurodan 3 yıllık bir sözleşme istedi. Yöneticiler, Alan’ın bu istediğini kabul ediyor. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun 4 milyon euro imza parası istemesi transferin bu kadar uzamasına neden oldu. Galatasaray’ın yetkilileri bu rakamı 3.5 milyon euronun altına indirmeye çalışıyor. Alan’ın inadı kırılmaması halinde hızla başka alternatiflere dönülecek.
(Aksam)
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