Alan'ın maliyeti Gomis'i geçiyor

Geçen sezon attığı 29 golle hem Süper Lig'de gol kralı olan hem de Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynayan Bafetimbi Gomis, 3.350 milyon Euro olan garanti ücretine zam istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Talebi reddeden sarı-kırmızılı yönetim, Gomis'i, Al-Hilal'e satınca da Fransız golcünün yokluğu sezonun ilk yarısında fazlasıyla hissedildi.

MENAJERİ 2 MİLYON EURO İMZA PARASI TALEP ETTİ

Devre arası iki forvet almak isteyen Galatasaray, listenin ilk sırasına Alan'ı yazdı. Brezilyalı'nın menajeri, Çin ekibi Gaungzhou'dan oyuncusunu bedavaya getirmesi karşılığında 2 milyon Euro imza parası talep etti. Pazarlıklara 4 milyon Euro ile oturan Alan, en son fiyat olarak 3.5 milyon Euro'ya indi ve şartları kabul gördü. Antalya kampına yetişmesi beklenen Alan selefi Gomis'ten daha çok kazanacak.

(Aksam)