Alanya Belediyespor evinde rahat kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 17. haftanın ilk maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u konuk etti.
Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Recep Karakoç, Halid Cerit
On Hotels Alanya Belediyespor: Halit Kurtuluş, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı (Fatih Yörümez, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Nikula, Umut Durur, Hakan Polat, Enis Ali Ay, Masliev, Egecan Avcıl (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Berkün Eber Üstündağ, Emre Çevik, Burhan Zorluer, Ali Eren Öztürk)
Setler: 25-19, 25-17, 25-18
Süre: 83 dakika (27, 25, 31)