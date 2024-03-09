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Spor

Alanya Belediyespor, Galatasaray engelini rahat geçti

Efeler Ligi'nin 24. haftasında Alanya Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 15:57 - Güncelleme:
Alanya Belediyespor, Galatasaray engelini rahat geçti
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı, Ozan Ataseven, Osman Çağatay Durmaz)

Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Azizcan Ataoğlan, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Zeka Çağatay Kır)

Setler: 25-18, 22-25, 24-26, 22-25

Süre: 112 dakika (25, 26, 30, 31)

  • efeler ligi
  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Brand Group Alanya Belediyespor

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