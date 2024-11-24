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Spor

Alanya Belediyespor'dan rahat galibiyet

On Hotels Alanya Belediyespor, Efeler Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA24 Kasım 2024 Pazar 14:58 - Güncelleme:
Alanya Belediyespor'dan rahat galibiyet
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit

On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Yusuf Bakır)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Yiğit Yıldız, Abreu, Fatih Eren Uğur, Panou, Morales (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Süleyman Ensar Turna)

Setler: 25-13, 25-21, 25-22

Süre: 90 dakika (26, 33, 31 )

  • On Hotels Alanya Belediyespor
  • EFLER LİGİ
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor

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