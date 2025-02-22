Alanya Belediyespor'dan rahat galibiyet

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Caner Çildir, Sevilay Gezer Boyacı
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Vidal, Emre Batur, Metin Toy, Uriarte, Muhammet Ertuğrul, Kolodinsky (Semih Çelik, Ali Candan, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz, Oğuzhan Doğruluk)
Setler: 25-17, 25-17, 25-23
Süre: 82 dakika (28, 23, 31)