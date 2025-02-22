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Spor

Alanya Belediyespor'dan rahat galibiyet

Efeler Ligi'nin 23. hafta maçında Alanya Belediyespor, sahasında ağırladığı RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 2lık skorla mağlup etti.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
Alanya Belediyespor'dan rahat galibiyet
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Caner Çildir, Sevilay Gezer Boyacı

On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Vidal, Emre Batur, Metin Toy, Uriarte, Muhammet Ertuğrul, Kolodinsky (Semih Çelik, Ali Candan, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz, Oğuzhan Doğruluk)

Setler: 25-17, 25-17, 25-23

Süre: 82 dakika (28, 23, 31)

  • RAMS Global Cizre Belediyespor
  • On Hotels Alanya Belediyespor
  • Efeler Ligi

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