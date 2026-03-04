İSTANBUL 14°C / 2°C
4 Mart 2026 Çarşamba
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanya'da 2 gollü zafer! Galatasaray kupada turladı
Spor

Alanya'da 2 gollü zafer! Galatasaray kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip grupta 4'te 4 yaparak kupada adını bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar...

AKŞAM4 Mart 2026 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Alanya'da 2 gollü zafer! Galatasaray kupada turladı
Barış hızı ve enerjisiyle G.Saray'ı sırtlayan isimdi.

Nhaga ilk kez 11'de çıkıp bir de güzel gol kaydetti.

Günay Güvenç yine kritik kurtarışlarıyla alkışlandı.

Alanya'da Galatasaray'ın sahaya çıkan rotasyonlu kadrosu da yıldızlar topluluğuydu. Boey, Singo, İlkay, Asprilla, Sane son dönemde takımda az yer bulsa da kalitelerinden bir şey kaybetmediklerini gösterdiler. Maç adeta son dönemde Galatasaray'ın patlayıcı gücü Barış'ın bireysel çabasıyla aldığı ve gole çevirdiği penaltıyla başladı. Ardından Barış 2 fırsat daha yakaladı ama biri kaleciye, diğeri direğe takıldı. 29'da Galatasaray'da Sane ile başlayıp, Eren'in Barış'a çıkardığı topla gelişen atakta, Nhaga son olarak topu boşluktan ağlara yolladı. Alanya ikinci yarıda zaman zaman etkili oldu. Günay Güvenç yaptığı önemli kurtarışlara rağmen Mounie'nin golüne engel olamadı. Ancak 3 puanı alan kupanın son şampiyonu G.Saray, bu sezonun da en büyük favorilerinden olduğunu gösterdi.

