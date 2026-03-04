Barış hızı ve enerjisiyle G.Saray'ı sırtlayan isimdi.

Nhaga ilk kez 11'de çıkıp bir de güzel gol kaydetti.

Günay Güvenç yine kritik kurtarışlarıyla alkışlandı.

Alanya'da Galatasaray'ın sahaya çıkan rotasyonlu kadrosu da yıldızlar topluluğuydu. Boey, Singo, İlkay, Asprilla, Sane son dönemde takımda az yer bulsa da kalitelerinden bir şey kaybetmediklerini gösterdiler. Maç adeta son dönemde Galatasaray'ın patlayıcı gücü Barış'ın bireysel çabasıyla aldığı ve gole çevirdiği penaltıyla başladı. Ardından Barış 2 fırsat daha yakaladı ama biri kaleciye, diğeri direğe takıldı. 29'da Galatasaray'da Sane ile başlayıp, Eren'in Barış'a çıkardığı topla gelişen atakta, Nhaga son olarak topu boşluktan ağlara yolladı. Alanya ikinci yarıda zaman zaman etkili oldu. Günay Güvenç yaptığı önemli kurtarışlara rağmen Mounie'nin golüne engel olamadı. Ancak 3 puanı alan kupanın son şampiyonu G.Saray, bu sezonun da en büyük favorilerinden olduğunu gösterdi.