Alanya'da Yusuf Özdemir 70'te ikinci sarıdan atıldı.

Draguş, Trabzonspor'da ilk lig golünü kaydetti.

Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda kazanamadı.

Adana Demirspor'u 5-0'la geçen Trabzonspor, Alanya deplasmanında çıkışa geçme isteği ile maça iyi başladı. Bordo-Mavililer, 8. dakikada Draguş'un şık golüyle öne geçti. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Zaman zaman Alanya tehlikeli olan taraftı. 44. dakikada Hadergjonaj, penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. Pozisyonun penaltı olup olmadığı ise büyük bir tartışma konusuydu. Zorlu karşılaşmanın ikinci 45 dakikasına Cihan Çanak-Visca değişikliği ile başlayan Şenol Güneş'in bu hamlesi işe yaramadı. 50. dakikada Augusto'nun attığı gol Alanya'yı öne geçirdi. Fırtına, 70'te 10 kişi kalan rakibine karşı baskı kursa da bir türlü golü bulamadı. Enis Destan'ın faul nedeniyle iptal edilen golü kırılma anıydı. Eksik oynayan Alanya, hızlı hücumlarla rakip kaleye gitse de farkı açamadı. Üst üste 3 yenilgi sonrası A.Demir'i deviren Fırtına, Alanya'da sahadan mağlup ayrıldı.