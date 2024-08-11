İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2024 Pazartesi / 7 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5782
  • EURO
    36,6792
  • ALTIN
    2623.9
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alanya'da puanlar paylaşıldı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Genç hoca ilk Süper Lig maçında kırmızı kart gördü.

11 Ağustos 2024 Pazar 23:56 - Güncelleme:
Alanya'da puanlar paylaşıldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in yeni ekibi Alanyaspor'u öne geçiren golü 64. dakikada Samu Saiz kaydetti. Alanyaspor, 76. dakikada Sergio Cordova ile eşitliği sağladı.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu.

Eyüpspor, gelecek hafta ligin bir diğer yeni ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Rams Başakşehir'e konuk olacak.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Genç teknik adam, 1-1'den önce oyuncu değişikliği için oyuncularını kenara gönderdi ancak değişiklik yapılmadı. Gecikmeye sinirlenen Arda Turan, peşisıra gol gelmesinin ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve kırmızı kart gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.