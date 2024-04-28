Alanya'dan İstanbulspor'a yarım düzine gol!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor evinde Osman Zeki Korkmaz'ın yönetimindeki İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alanyaspor'un gollerini 2 ve 90+2'de Oğuz Aydın, 8 ve 28. dakikada Nicolas Janvier, 55. dakikada Jure Balkovec ve 67. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Maçı 1 gol 1 asistle tamamlayan Alanyaspor'un genç yıldızı Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de 11 gol 8 asistlik performansa ulaştı.

Bu sonuçla birlikte 48 puana ulaşıp Avrupa iddiasını sürdürürken, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olurken, İstanbulspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.