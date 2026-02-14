Alanyaspor 4 maç sonra kazandı! Konyaspor'un hasreti 12 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ruan Duarte ile 80. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj kaydetti.

Konyaspor'un tek golünü ise 83. dakikada Enis Bardhi kaydetti.

Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, ligde 4 maç aranın ardından (2B, 2M) galip gelirken; Konyaspor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı. (6B, 6M)

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 26'ya yükseltti, Konyaspor ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Başakşehir'i konuk edecek; Konyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.