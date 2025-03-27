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Spor

Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır

Alanyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA27 Mart 2025 Perşembe 15:58 - Güncelleme:
Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak Corendon Alanyaspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, yarın saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Antalya derbisini, hakem Burak Pakkan yönetecek.

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