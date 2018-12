Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Alanyaspor Beşiktaş maçı son dakika haberleri an be an takip ediliyor. İki ezeli rakip Alanyaspor BJK maç kanalı araştırılıyor. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta yayınlanacak?Alanyaspor Beşiktaş maç sonucu ve canlı skor takibi haberimizde! Alanyaspor Beşiktaş maç heyecanı son sürat devam ediyor. Süper Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Ankaragücü ve Galatasaray'ı mağlup ederek çıkışa geçerek zirve yolunda önemli puanları hanesine yazdıran Beşiktaş 15. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş haftanın açılış maçında Sergen Yalçınlı Alanyaspor'u deplasmanda yenerek son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı son iki maçta bir galibiyet bir de mağlubiyet alan Alanyaspor ise evinde rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor. hesaplarını yapıyor. Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? 7 Aralık Cuma günü Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde yer alıyor. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 7 Aralık Cuma günü saat 20.00'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşmada Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yardımcılıkları üstlenecek.

Ligin son 2 haftasındaki maçları kazanan siyah-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek bu seriyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra deplasmanda Ankaragücü'ne 4-1 ve İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, bugünkü karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezon ayrıca ilk kez ligde üst üste üç galibiyete imza atacak.

Siyah-beyazlı takım, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

5 OYUNCU SAKAT

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Gökhan Gönül ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.

AYTEMİZ ALANYASPOR İLE MAÇLAR

Süper Lig'de daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı.

Ligin 2016-2017 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1'lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-2018'de ise sahadan 2-1 ve 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor'a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

ADRİANO SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, bugünkü mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR: Haydar- Baiano, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse

CEZALI: Merih

BEŞİKTAŞ: Karius- Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın (Vagner Love)

SAKAT: Pepe, Roco, Babel, Lens, Caner

DEVRE ARASINA KADAR ÇOK ZORLU 4 MAÇ

Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray'ı yenerek düzlüğe çıkan ve büyük moral kazanan siyah beyazlılar, devre arasına kadar geçecek süreçte zorlu bir seriye başlıyor.

İlk olarak ligde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankaragücü ve Galatasaray galibiyetlerinin ardından Alanyaspor'u da yenerek zirve takibini devam ettirmek amacında. Beşiktaş'ın zorlu serideki 2. maçı 13 Aralık'ta aynı zamanda Avrupa'ya devam edip etmeme maçı olan ve Malmö mücadelesi olacak. Siyah beyazlılar Malmö'den alacağı en az 1 puan ile gruptan çıkıp yoluna devam edebileceği için bu maç hayati bir önem taşıyor. Malmö maçının hemen ardından ligde Trabzonspor ile kendi stadında karşılaşacak olan siyah beyazlıların zorlu serideki son rakibi bu sezonun en flaş takımı olan Kasımpaşa olacak. Teknik direktör Şenol Güneş bütün planlarını bu zorlu seride 3 lig maçını kazanarak devreye 33 puanla girmek ve Malmö'den de en az 1 puan alıp Avrupa macerasını sürdürmek üzerine yapıyor.

ŞENOL GÜNEŞ TAKIMI ÇOK DEĞİŞTİRMEYECEK

Pepe, Babel ve Roco'nun 3'üncü haftayı bulan sakatlıklarına ek olarak Adriano, Gökhan Gönül ve Lens'in de zaman zaman sakatlanması, Tolgay Arslan'ın kadro dışı, Oğuzhan'ın formsuz olması gibi sebeplerle yerlerine oynayan isimlerin formda oluşu, teknik direktör Şenol Güneş'i kadro kurma konusunda oldukça rahatlatıyor.

Güneş; bu isimlerin olmadığı maçlarda görev alan Dorukhan, Necip, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ın kazanılan 3 maçtaki performanslarından fazlasıyla memnun durumda. Tecrübeli teknik adamın bu memnuniyetini Alanyaspor maçının kadrosunu kurarken de yansıtması bekleniyor.

Alanyaspor deplasmanında Pepe-Roco-Babel-Lens ve Caner Erkin sakatlıkları sürdüğü için kadroya alınmayacak. Defans hattında Caner'in sakatlanmasına karşın Gökhan Gönül'ün iyileşmesi sağ ve sol bekte sıkıntı yaşanmasını engellemiş oldu. Son 2 maçta sağ bekte görev yapan Adriano gerçek yeri olan sol beke geçerken, Şenol Güneş'in stoper ikilisi yine Necip-Vida şeklinde olacak. Orta sahada Medel-Dorukhan ikilisini bozması beklenmeyen Güneş'in hücum bölgesindeki kesin olan 3 futbolcusu Quaresma, Ljajic ve Mustafa Pektemek. Santrforda ise Güven Yalçın ve Vagner Love'dan birini tercih edecek olan Şenol Güneş'in Güven ile başlayıp ikinci devrede Vagner Love'ı sahaya sürmesi ilk seçenek olarak görülüyor.