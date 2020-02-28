Alanyaspor-Beşiktaş maçı öncesinde duygusal anlar

28 Şubat 2020 Cuma23:18 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 23:18

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 24. haftanın açılış maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı. Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ SLOGANLARI ATILDI"

Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı. Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açtı.





