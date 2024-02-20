Alanyaspor bu sezon 11. beraberliğini aldı

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor karşısında aldığı beraberlikle, Süper Lig'de en çok berabere kalan takımlar arasında yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Alanya ekibi, bu sonuçla ligdeki puanını 29'a yükseltirken, beraberlik sayısı ise 11'e çıktı. Alanyaspor, ligde Antalyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü ve Hatayspor ile beraber en fazla berabere kalan takımlar arasında yer alıyor. Oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünden beraberlikle ayrılan Alanyaspor, 1 maçı ise kaybetti. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin takımı, ligde 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 29 puanla averajla 15. sırada bulunuyor.

Alanyaspor, ligin 27. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.