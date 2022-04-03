Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2 golle geçti

Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyete getiren golleri 9. dakikada Emre Akbaba ve 60. dakikada penaltıdan Efecan Karaca kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 66. dakikada daha önce Alanyaspor forması da giyen Papiss Cisse'den geldi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Üst üste ikinci galibiyetini alan Alanyaspor puanını 52'ye çıkarttı ve 4. sıradaki yerini korudu. Rizespor ise 26 puanla 19. sırada kaldı.

Ligin 32. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Rizespor ise Konyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın pasında topla buluşan Emre Akbaba, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleyi çaprazdan gören pozisyonda Emre Akbaba'nın yerden sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 1-0

16. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını kullanan Emre Akbaba'nın ceza alanına ortasında kaleci Gökhan Akkan, çift yumrukla topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışındaki Candeias, önüne düşen topu kaleye gönderdi. Fatih Aksoy'un dokunuşuyla köşeye giden topu kaleci Gökhan Akkan uzanarak kontrol etti.

38. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Pohjanpalo, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Kademeye giren Furkan Bayır'ın son anda ayak koyduğu topu kaleci Marafona kontrol etti.

42. dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Sabo, ceza sahasına giren Cemali Sertel'e pasını çıkardı. Efecan Karaca'nın kayarak müdahalesi sonrası Cemali Sertel yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası penaltı kararı iptal edildi.

Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49'uncu dakikada gelişen Çaykur Rizespor kontratağında topu kazanan Bolasie hızla ceza sahasına girerek sert vurdu ancak kaleci Marafona uzanarak topu kornere tokatladı.

60'ıncı dakikada Alanyaspor'un kazandığı korner vuruşunda topun başına geçen Novais kale önüne yükseltti. Pozisyonun ardından Alanyasporlu futbolcuların topa yükselen Ponck'un eline çarpan top olduğu itirazları üzerine VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, pozisyonda elle müdahalenin olduğunu belirleyerek penaltı noktasını işaret etti. Beyaz noktada topun başına geçen Efecan'ın şutu ağlarla buluştu: 2-0.

66'ncı dakikada Rizespor'dan Gebson'un sol çizgide kullandığı taç atışıyla başlayan oyunda Bolasie topu arka kale direğine yükseltti. Burada topla buluşan Cisse'nin vuruşu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

70'inci dakikada başlangıç vuruşunda dönen topla orta sahada başlayan Rizespor atağında Gebson'un ara pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bolasie bekletmeden sert vurdu. Topa uzanan Marafona güçlükle kornere çeldi.

72'nci dakikada Alanyaspor ceza sahası önünde kalabalık şekilde baskı yapan ve topu Tayfur'dan kapan Rizespor'da Cisse'nin şutu az farkla auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonlandı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEM: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Joao Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Umut Güneş), Emre Akbaba (Dk. 72 Fer), Tayfur Bingöl (Dk. 72 Oğuz Aydın), Efecan Karaca (Dk. 77 Milunovic), Candeias (Dk. 90+1 Ahmet Gülay)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül (Dk. 46 Bolasie), Holmen, Ponck, Cemali Sertel, Phiri, Sabo (Dk. 76 Fabricio), Gedson Fernandes, Alper Potuk (Dk. 46 Yusuf), Tyler Boyd (Dk. 63 Boldrin), Pohjanpalo (Dk. 46 Cisse)

GOLLER: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 60 Efecan Karaca (P) (Alanyaspor), Dk. 66 Cisse (Rizespor)

SARI KART: Phiri (Rizespor)