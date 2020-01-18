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Spor

Alanyaspor evinde Kayserispor'u 5-1 mağlup etti

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti.

18.01.2020  16:05 - Güncelleme: 18.01.2020  16:05

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Georgios Tzavellas, 59. dakikada Anastasios Bakasetas, 62. dakikada Papiss Cisse, 84. ve 90+1. dakikalarda ise Junior Fernandes kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 88. dakikada Pedro Henrique attı.

Kayserispor'da Zoran Kvrzic, 45+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Alanyaspor, puanını 32'ye yükseltti. Üst üste 4. mağlubiyetini alan ve yeni teknik direktörü Robert Prosinecki ile ikinci maçında ilk mağlubiyetini tadan Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Alanyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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