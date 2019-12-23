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Spor

Alanyaspor, Denizlispor'u gole boğdu

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Denizlispor, Alanyaspor'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, konuk ekip Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

23.12.2019  22:10 - Güncelleme: 23.12.2019  22:10

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 35. ve 42. dakikalarda Welinton, 43. dakikada Djalma, 78. dakikada Papiss Cisse ve 88. dakikada Onur Bulut kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 83. dakikada Estupinan attı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Alanyaspor, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve 6. sıraya çıktı. Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Denizlispor ise 21 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.

Alanyaspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Ankaragücü deplasmanında puan arayacak.

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