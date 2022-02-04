Alanyaspor, Efecan Karaca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

4 Şubat 2022 Cuma 19:15 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 19:16

Türkiye'de ara transferin son günlerinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, deneyimli hücum oyuncusu Efecan Karaca ile üç yıllık sözleşme uzattı.

32 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılıyordu.

Farioli'den transfer açıklaması:

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin temaslarda bulunduğu Efecan Karaca ile ilgili konuşmuştu. İtalyan teknik adam Efecan Karaca takımda kalacak mı? sorusuna, 'Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir Transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor.' yanıtını vermişti.

