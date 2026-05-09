Alanyaspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip bugün saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda mücadele edecek.
Turuncu-beyazlı ekip, ligde 6 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 34 puanla 12. sırada yer alıyor.
Ligde kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılar ise 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 27 puanla 17. sırada konumlanıyor.
Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER:
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih, Aliti, Viana, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Baran, Hagi, Hwang, Güven
Zecorner Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswill, Carole, Dorukhan, Benes, Makarov, Chalov, Cardoso, Onugkha